Пусан, Южная Корея, 28 мая, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Со второй половины 2019 года скорость такси в южнокорейском Пусане снизят на 10 км/ч. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

По данным источников, скорость данных транспортных средств будет ограничена на главных дорогах (за исключением скоростной автомагистрали) до 50 км/ч, а на проселочных дорогах — до 30 км/ч.

Кроме того, согласно результатам эксперимента, проведенного на нескольких участках дороги, стоимость и время проезда на такси с ограничением и без ограничением по скорости практически не изменилась.

«На территории города мы ограничим скорость передвижения таксистов на 10 км/ч, чтобы сократить количество дорожно-транспортных происшествий при участии таксистов. Кроме того, нам удалось доказать, что ограничение скорости не влияет на общее время и стоимость поездки. Мы сделаем все возможное, чтобы дороги города стали еще безопаснее», — сообщили представители полицейское управление города Пусана.