Рим, 28 мая, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Автомобиль Alfa Romeo 8C 2900B получил две награды на Конкурсе элегантности на Вилле д’Эсте (Concorso d’Eleganza Villa D’Este). Об этом 28 мая сообщает Bmwblog.

Bmwblog Alfa Romeo 8C 2900B

В этом году Alfa Romeo 8C 2900B завоевала не одну, а две награды, поразив публику и жюри. Купе 1937 года стало победителем в публичном референдуме — это награда, вручаемая автомобилю, набравшему наибольшее количество голосов тех, кто посетил конкурс. Также это авто выбрало жюри, в состав которого входят известные автоэксперты, журналисты и дизайнеры со всего мира.

Владельцем авто является Дэвид Сидорик — постоянный участник подобных конкурсов.

Конкурс элегантности на Вилле д’Эсте, прошедший в минувшие выходные, проводится 90-й раз подряд. Впервые он был организован в 1929 году. На нем представлены лучшие коллекционные авто со всего мира. На этом конкурсе можно увидеть невероятные автомобили: от двухколесных транспортных средств, удерживаемых гироскопами, до концептуальных автомобилей и мотоциклов.

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