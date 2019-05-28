Москва, 28 мая, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Правительство РФ саботирует попытки политического руководства страны запустить инвестиционные процессы через национальные проекты, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз главы Счётной палаты Алексея Кудрина, согласно которому рост ВВП РФ по итогам года будет около 1% или ниже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Это враньё. У нас на самом деле отрицательный прирост. Я думаю, что [по итогам года] будет где-то минус 2%, — сказал Хазин. — С этим ничего нельзя сделать, потому что у нас инвестиционный процесс фактически остановлен. И соответственно выводится капитал, выводятся бюджетные деньги. Была попытка политического руководства запустить процесс инвестирования через нацпроекты, но правительство этот процесс саботирует. Так что шансов на то, что будет что-то положительное, я не вижу».

Такой вывод, по словам Хазина, подтверждает динамика в секторе малого и среднего бизнеса и статистика по доходам населения, которые продолжают падать.

«Кроме того, не нужно забывать, что правительство реализует ту программу, которую создал и реализовывал на протяжении многих лет Кудрин как главный идеолог правительственной команды, — сказал Хазин. — Первый вице-премьер министр Антон Силуанов в этом смысле верный «кудринец», и по этой причине нет никаких надежд на то, что нам в 2019 году даже удастся сохранить уровень 2018 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономического аналитика Института глобализации и социальных движений Даниила Григорьева, последние годы экономический рост в РФ колеблется вокруг нулевых показателей.

«Текущие экономические стратегии и идеи — профицитные бюджеты, «оптимизация» социальных трат, перманентная борьба с последствиями инфляции (а не с её причинами), заниженный курс национальной валюты и прочее — просто не работают», — сказал он. — Нет никаких сомнений, что при таком подходе мы и дальше будем наращивать своё отставание от остального мира, в том числе по уровню зарплат, стандартов потребления, социальному расслоению, качеству инфраструктуры и жизненных перспектив большинства населения».