Москва, 28 мая, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный на создание госреестра граждан, которых ранее лишили родительских прав, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

В частности, правительство предлагает составить реестр граждан, лишенных родительских прав за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, а также тех лиц, в отношении которых было отменено усыновление по их вине. Эти данные будут включены в государственный банк данных детей-сирот.

Кроме того, авторы законопроекта также предлагают обязать суд направлять в органы опеки и попечительства выписки о лишении граждан их родительских прав, а также об отмене таких ограничений. Таким образом органы опеки смогут вести учет таких граждан.

Как объяснял ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, создание реестра необходимо сегодня, чтобы у граждан, лишенных родительских прав, не было возможности обойти закон или решение суда.

«Зачастую у нас бывает такая ситуация, когда люди, которые решением суда были лишены родительских прав, вдруг пытаются выступить в роли усыновителей или опекунов и попечителей, чтобы таким образом заработать деньги», — заявил Исаев.

Если закон будет принят, то реестр граждан, лишенных родительских прав, заработает в РФ с 2020 года.