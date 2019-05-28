Москва, 28 мая, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Исследование Росстата, из которого сделан вывод, что почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду, говорит о том, что экономическая ситуация в плане реальных доходов ухудшается, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги обследования, проведённого статистиками в октябре-декабре 2018 года, из которых следует, что почти 15% семей ощущают нехватку денег даже на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают у них затруднения, эксперт пояснил:

Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872

«Очевидно, что экономическая ситуация в плане реальных доходов крайне нестабильна и по многим параметрам ухудшается. И экономия на еде — из этого ряда. Но верно и другое: мы все действительно приучились экономить. То есть распределять доходы — правильно или нет, но по некоей собственной системе. Количество взявших ипотеку продолжает расти. Вполне вероятно, что эти люди экономят на еде. То есть у них есть жизненные приоритеты, ради которых можно питаться и попроще. И вещи подешевле покупать.

Зато квартира! Или автомобиль. Или образование для детей. Экономить — далеко не всегда означает жить впроголодь. Экономнее — оно иной раз и здоровее. Демонстративное потребление, вся эта эпоха дутого гламура уходит в прошлое. Показная роскошь становится пошлостью. И это, на мой вкус, хорошо. Будем экономить и расставлять приоритеты! Конечно, пенсионеров, еле наскребающих на обед, это не касается».

Напомним, то, что почти половине граждан России хватает денег только на еду и одежду, следует из исследования Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств», с итогами которого ознакомился РБК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир», число жёстко экономящих жителей России за последний год увеличилось до 83%. Ни в чём себе не отказывают только 17% опрошенных.