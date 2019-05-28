Тула, 28 мая, 2019, 14:29 — ИА Регнум. В Европе, которая болеет футболом уже не первый век, узнают о еще одном «Арсенале». Точнее, познакомятся поближе. Тульские «оружейники» впервые за всю историю существования добрались до зоны еврокубков. Такой исход тульскому футбольному клубу гарантировало хорошее выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ) и победа московского «Локомотива» в Олимп Кубке России.

Официальный сайт ФК «Арсенал» Команда ФК «Арсенал»

Как показывает опыт, попасть в Лигу Европы можно, но еще надо, как минимум, там о себе заявить. Какие «пряники» достанутся тульскому клубу в Лиге Европы, и что с этого выиграет город и регион в целом — разбираемся с экспертами.

Это только начало

Команда в Туле была основана в 1946 году. Под названием «Арсенал» выступает с 1984 года. Клуб носил как минимум семь имен — «Зенит» (1946, 1949), «Труд» (1959 — 1961), «Шахтер» (1962−1963), «Металлург» (1964−1973), «Машиностроитель» (1974−1978), ТОЗ (1979−1983), «Оружейник» (2007), «Арсенал-Тула» (2008−2011).

Официальный сайт ФК «Арсенал» Болельщики ФК «Арсенал»

Долгое время туляки и мечтать не могли, чтобы играть в элите российского футбола. Ситуация изменилась в сезоне-2012/13. Команда, возглавляемая Дмитрием Аленичевым, вернулась во второй дивизион после пяти лет пребывания в любительской лиге и сразу же добилась права на выступления в ФНЛ. В первый же год в ФНЛ «Арсенал» добился права выступать в Премьер-лиге. Таким образом, с наставником Аленичевым команда за два с половиной года прошла путь от любительской лиги до элиты российского футбола.

В РФПЛ «Арсенал» не смог закрепиться с первого раза и через год вновь опустился в ФНЛ. После вылета команду возглавил Виктор Булатов, которого в зимний перерыв первенства 2015/16 сменил Сергей Павлов. Он принял команду, занимавшую третье место в ФНЛ и отстававшую от шедшей второй «Томи» на шесть очков. Под руководством Павлова «арсенальцы» в 14 матчах одержали 11 побед и три игры свели вничью. Как итог — второе место и прямой выход в Премьер-лигу. Таким образом, спустя год «Арсенал» снова вернулся в число сильнейших клубов страны, где находится по сей день.

Минувший сезон 2018/19 стал для «Арсенала», наверное, самым успешным, хотя болельщики отмечают, что и годом ранее тульский клуб смотрелся достойно.

«На самом деле не стоит говорить о том, что результат этого года большая неожиданность. «Арсенал» и в прошлом сезоне был седьмым, всего шаг не дойдя до зоны еврокубков. В этом плане результат этого сезона не выглядит сенсацией, — отмечает болельщик со стажем, руководитель сообщества фанатов «Вконтакте» Сергей Баев. — Клуб и команда развиваются, движутся вперед. При этом и прошлогодний результат, и итог нынешнего сезона это прыжок под самый потолок возможностей».

Официальный сайт ФК «Арсенал» Игрок ФК «Арсенал» Анри Хагуш

Тула отличается стабильным показателем хорошей посещаемости. В среднем на матче, согласно порталу transfermarkt.ru, в минувшем сезоне присутствовали 11 267 зрителей. Всего же игры «Арсенала» за сезон посетили почти 170 тысяч фанатов. Это отличный показатель, так как 20-тысячная арена в полумиллионном городе заполняется на 55%. В сезоне 2017/18 «оружейники» по посещаемости обогнали такого гранда, как «Локомотив». И это при том, что туляки не играют различные дерби в Москве и не находятся в лидерах турнирной таблицы. В РПЛ уже подвели итоги общей посещаемости матчей в завершившемся сезоне — 4 036 196 зрителей. Это на 20,4% больше, чем в прошлом году. Есть рекорд, в который свою лепту внесла и Тула.

12-й игрок «Арсенала» уже много лет активно работает на повышение статуса команды и ее продвижение. Своими силами активисты «оружейного движения» создали сайт и социальные сети, на средства болельщиков в городе был запущен трамвай, посвященный тульскому клубу. По выходу в зону еврокубков планируют тоже что-то придумать.

«Чем больше людей будет воспринимать «Арсенал» как неотъемлемую и важную часть своей жизни, тем будет лучше для клуба, тем проще ему будет жить. Даже в финансовом плане, ведь нынешние спонсоры — полностью заслуга губернатора Тульской области, — считает болельщик. — Алексей Геннадьевич (Дюмин) знает и видит, как простым жителям города и области дорога команда. А значит, чем больше будет таких людей, тем яснее будет попечителям клуба, что все их усилия не зря».

Грамотная селекция и усиление

Неделю назад «Арсенал» проинформировал на своем официальном сайте об успешном прохождении процедуры лицензирования в РФС и УЕФА. Туляки сообщили, что принимавшая решение о допуске «канониров» к участию в соревнованиях сезона-2019/20 комиссия отметила профессиональную работу сотрудников клуба с требуемыми документами. Никаких замечаний «Арсенал» не получил. Само лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый.

Однако после зимнего перерыва у тульского клуба возникли проблемы с полем стадиона «Арсенал». Специальную комиссию РПЛ не устроило качество газона на домашней арене «канониров», поэтому игру команды Игоря Черевченко с ЦСКА в 18-м туре чемпионата России перенесли в Грозный. Впрочем, возвращение к этой теме будет актуально только в том случае, если «Арсенал» преодолеет групповой этап Лиги Европы и сыграет в плей-офф.

Официальный сайт ФК «Арсенал» Главный тренер ФК «Арсенал» Игорь Черевченко

Несмотря на слухи об интересе к главному тренеру «Арсенала» со стороны сербской «Црвены Звезды», Черевченко продолжит работу в Туле. 44-летний специалист уже подписал новый контракт с «канонирами» по схеме 1+1. Ситуация с составом сложнее.

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Семь игроков не принадлежат «Арсеналу», а находятся в аренде до конца сезона — это полузащитники Резиуан Мирзов («Ростов»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Сергей Ткачев (ЦСКА), Мохаммед Кадири («Аустрия», Австрия), Даниил Лесовой («Зенит»), а также нападающие Лука Джорджевич («Зенит») и Огнен Ожегович («Партизан», Сербия). Кроме того, летом завершаются контракты еще у 11 игроков тульского клуба — это вратари Артур Нигматуллин, Егор Шамов, защитники Максим Беляев, Гия Григалава, Виктор Альварес, Анри Хагуш, Александр Денисов, полузащитники Кантемир Берхамов, Михаил Александров и нападающий Эванс Кангва. Капитан Кирилл Комбаров уже определился со своим будущим и продлил контракт с тульским клубом до 30 июня 2020 года.

Грамотную селекционную работу руководства клуба отмечает аналитик «Института региональной экспертизы» Артем Богатырев. Это своеобразная фишка команды.

«То, что «Арсенал» заслужил участие в Лиге Европы, эксперты российского футбола говорили еще до того, как туляки закрепились на шестом месте турнирной таблицы. Сезон для команды начинался сложно — в ноябре клуб покинул тренерский штаб во главе с Олегом Кононовым, который ушел «на повышение» в «Спартак». Но руководство клуба очень эффективно вело селекционную работу, что позволило привлечь новых тренеров и удержать ценных игроков, — говорит эксперт. — К слову, многие ключевые игроки команды арендованы у других клубов, что серьезно их мотивировало — хороший результат мог гарантировать им контракт или возвращение из аренды».

Перед еврокубками «канонирам» явно необходимо усилиться как по составу, так и по материальной составляющей. Правительство Тульской области, как и на протяжении последних трех лет, обещает поддержать «Арсенал» в связи с выходом в Лигу Европы, в том числе в укреплении тренировочной базы и поиске титульных спонсоров.

«Еврокубок для Тулы всегда казался далекой мечтой, но в этом году вы сделали ее реальностью. Доказали, что готовы биться с лучшими — и побеждать. Мы встречались с президентом клуба, главным тренером, уже выстраиваем логистику, финансовую составляющую, ищем титульных спонсоров, будем помогать, оказывать содействие и, конечно же, хочется, чтобы те международные матчи, которые предстоят, прошли на высоком уровне. Будем находить возможность, чтобы решать вопросы, в том числе касающиеся инфраструктуры стадиона «Арсенал», чтобы он соответствовал всем показателям для проведения европейских матчей», — сказал губернатор Алексей Дюмин.

Официальный сайт ФК «Арсенал» Губернатор Тульской области Алексей Дюмин общается с командой

Официальный сайт ФК «Арсенал» Губернатор Тульской области Алексей Дюмин получает мяч с автографами игроков

Глава региона отметил, что будут приняты необходимые меры для укрепления тренировочной базы «Арсенала», чтобы она соответствовала уровню, на котором теперь будет играть команда. В частности, в ближайшее время будет приведено в порядок покрытие. И это только первые плюсы от успеха тульских «оружейников».

Аналитик Артем Богатырев отмечает, что губернатор очень много сделал для клуба.

«И хотя сам он об этом предпочитает не рассказывать, именно с приходом Дюмина в область вернулся большой футбол, и теперь Тула должна сказать свое слово на европейском уровне», — говорит эксперт.

О Туле заговорят на европейских языках

Сейчас актуален вопрос, что может дать «Арсеналу» Лига Европы. Главное — очередную ступеньку для роста, считает болельщик Сергей Баев.

«А если повезет, то и трамплин. Меняется статус клуба, спонсоры видят серьезную отдачу от своей помощи, а значит, будут готовы вкладывать еще. Проще комплектовать команду. У клуба больше возможностей зарабатывать самому, что очень важно. Тульские болельщики же получили исполнение своей старой и робкой мечты. У нас и так любят свою команду, а грамотный отыгрыш в СМИ и в работе с болельщиками выхода в ЛЕ (Лига Европы) позволит еще больше поднять интерес, привлечь даже не только на стадион, а в принципе к клубу еще больше людей», — говорит болельщик.

Официальный сайт ФК «Арсенал» Болельщики ФК «Арсенал»

Уровень тульского «Арсенала», безусловно, подскочит, и регион от этого получит немалый выхлоп. Футбольный эксперт Петр Портянский подчеркивает, что узнаваемость Тулы и области вырастет в разы.

«Это возможность увеличить привлекательность области и как туристического объекта, и даже как инвестиционного. Проще говоря, о нас узнает больше людей в России и мире, причем с хорошей стороны», — считает специалист.

Если оглянуться на опыт футбольного клуба «Уфа», который в прошлом сезоне обогнал тульский «Арсенал» и также впервые за восьмилетнюю историю команды прошел в зону еврокубков, то столица Башкирии и республика получила массу плюсов. Это и в десятки раз подросший индекс цитируемости в СМИ как федеральных, так и зарубежных. Также повысилась туристическая и деловая привлекательность республики. За полтора месяца Уфу посетили гости из Словении (болельщики клуба «Домжале»), Люксембурга (фанаты команды «Прогрес Нидеркорн») и шотландцы во главе со знаменитым Стивеном Джерардом из «Глазго».

А «Арсенал» при той же грамотной селекции и принятии опыта ФК «Уфа» может переманить к себе игроков из европейских клубов. Башкирская команда после трех раундов квалификации пополнилась двумя футболистами: нападающим из «Домжале» — Ловро Бизяком и полузащитником из «Прогреса» — Оливье Тиллем.

Официальный сайт ФК «Арсенал» Команда ФК «Арсенал»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что возможность выйти в Лигу Европы «Арсенал» получил благодаря победе московского «Локомотива» над «Уралом» в финале Кубка России 22 мая. Победитель получил право сыграть в Лиге Европы. Однако «Локомотив», занимающий второе место в турнирной таблице чемпионата России, уже обеспечил себе выход в Лигу чемпионов. Согласно регламенту, вместо обладателя кубка в Лигу Европы выходит команда, занимающая шестое место в Российской премьер-лиге — это «Арсенал». Клубу предстоит сыграть во втором квалификационном раунде.

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