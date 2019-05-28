Москва, 28 мая, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий право правительства назначать дополнительные выплаты из госбюджета для многодетных семей, оформивших ипотеку, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Речь идет о поручении президента РФ Владимира Путина проработать дополнительные меры поддержки многодетных семей, которое он озвучил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Так, глава государства поручил выделять семьям с тремя и более детьми дополнительные средства в размере 450 тыс. рублей из федерального бюджета. Эти средства должны пойти на погашение ипотечного кредита, который семья оформила для покупки квартиры. Как уточнял президент, такая выплаты не заменяет материнский капитал, а будет дополнительной мерой поддержки многодетных граждан.

Законопроект, который внесли в Госдуму парламентарии во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, наделяет правительство правом разрабатывать дополнительные меры поддержки многодетных семей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в самом тексте инициативы нет данных о том, на что должны быть направлены эти средства, а также не прописан размер таких выплат. Как отметил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), эти нормы будут прямо прописаны в законопроекте ко второму чтению.

«В бюджете соответствующие выплаты уже предусмотрены, и они предусмотрены на всех граждан, у которых третий ребенок родился на 1 января 2019 года», — отметил Аксаков.

Предполагается, что порядок таких выплат установит правительство РФ. Авторы инициативы также наделяют единый институт развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ) правом выступать агентом программы.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в случае принятия закон будет иметь обратную силу действия.

«Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году», — заявлял ранее Володин.

В то же время в тексте законопроекта сегодня прописано, что действие таких льгот будет временным и продлится до 31 декабря 2022 года. Однако, как заявил Аксаков в ходе пленарного заседания, депутаты профильного комитета сейчас обсуждают возможность сделать действие меры бессрочным.