Санкт-Петербург, 28 мая, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал не позднее третьего квартала 2019 года создать популярную версию действующего бюджета города, с которой было бы удобно ознакомиться горожанам. Аналогичная задача поставлена в отношении районных бюджетов и генплана Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

«Бюджет города должен быть понятен горожанам, — сказал Александр Беглов на заседании городского правительства 28 мая. — Надо его популяризировать, чтобы наши жители знали, на что мы тратим деньги. Это очень важно».

Вице-губернатор Евгений Елин сообщил на заседании, что популярное изложение главного финансового документа готовится к моменту внесения бюджета на 2020 год. Беглов потребовал подготовить облегченную версию бюджета уже нынешнего года не позже третьего квартала.

«Еще вам три месяца для того, чтобы горожане знали, что, зачем и почему», — сказал своему заместителю глава города. Он особо подчеркнул, что в этом документе должны быть чётко представлены расходы на содержание чиновников, депутатов, органов госвласти и муниципальных структур.

«Мы не скрываем эти цифры. Покажите, за что платят горожане, а они оценят», — сказал Беглов.

В настоящее время, констатировал Беглов, мало кто из горожан может ответить на вопрос о бюджете Петербурга и своего района.

«Сделайте популярную книжечку небольшую, ее можно раздавать, разместите на своих сайтах. Власть должна быть открытой. Бюджет — это деньги горожан», — добавил Беглов.

Он также потребовал создать популярную версию генплана Санкт-Петербурга и основных показателей имущественного комплекса города.

«Мы должны объяснять, что происходит с бюджетом, с имущественным комплексом, с генеральным планом», — резюмировал врио губернатора.

Кроме того, Беглов потребовал ускорить создание специального сайта, на котором будет представлены планы развития новых территорий, указано наличие или отсутствие социальной и транспортной инфраструктуры, обозначены сроки ее появления в том или ином районе.

Это позволит жителям принимать осознанные решения при приобретении жилья, понимать, что и когда появится в том месте, где они живут или собираются поселиться.