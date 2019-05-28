Тегеран, 28 мая, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф скептически оценил посредничество Японии в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Об этом 27 мая он сообщил на своей странице в Twitter.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Синдзо Абэ

«О намерениях Дональда Трампа мы будем судить по его действиям, а не по его словам», — отметил Зариф, реагируя на поддержку главой Белого дома США предложения о посредничестве, исходящего от премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, отношения между Ираном и США значительно осложнились после военного давления, оказываемого Вашингтоном: в регион была направлена американская авианосная группа.

Однако после демонстративного давления президент США Дональд Трамп начал афишировать свое желание сесть за стол переговоров. Тем не менее Тегеран не готов вести диалог под давлением.