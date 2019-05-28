Москва, 28 мая, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В России за последний год число жёстко экономящих граждан увеличилось до 83%. Ни в чем себе не отказывают 17% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Больше всего российские граждане экономят на путешествиях (29%), еде (24%), одежде и обуви (23%).

Также жители России жёстко ограничивают себя в развлечениях (22%), в покупке деликатесов (20%) и посещении кафе и ресторанов (15%).

Жители России пояснили, на чём больше всего экономят

Кроме того, за последний год 11% опрошенных сократили расходы на гаджеты, по 8% — на косметику и бытовые услуги, по 7% — на медицину и занятия спортом. 5% — на транспорт, 4% — на мобильную связь.

Опрос проведен в апреле 2019 года. Опрошены 1500 жителей России старше 18 лет, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России большинство граждан предпочитают экономить на скидках в магазинах.

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