Москва, 28 мая, 2019, 10:20 — ИА Регнум. В 144 автобусах и 250 трамваях нового поколения «Витязь-Москва» началась трансляция небольших роликов, повествующих о том, как снимались в Москве любимые кинофильмы. Об этом сообщает портал Москва24.

Трамвай «Витязь-Москва»

Уже сегодня, находясь в транспорте, можно узнать любопытные детали работы над культовыми картинами — «Броненосец «Потемкин», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Подкидыш», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию». Длится сюжет около минуты.

Эта акция проходит в рамках программы «Москва кинематографическая», которая в свою очередь входит в масштабный проект «Привет, Москва!».