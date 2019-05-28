Сантьяго, 28 мая, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Лёдяные массы, состоящие из угарного газа и азота, обнаружены международным коллективом астрономов на планете Тритон, являющемся спутником Нептуна. Об этом сообщается в пресс-релизе обсерватории Gemini

Ян Матейко Астроном Коперник. Беседа с Богом. 1872

Выводы, сделанные сотрудниками, основаны на информации, полученной при помощи спектрографа высокого разрешения под названием IGRINS, находящемся в филиале обсерватории на территории Чили. Данным прибором были зафиксированы необычные инфракрасные волны. Подобные волны исследователи уже фиксировали в лабораторных условиях, создавались очень низкие температуры, при которых азот и угарный газ превращались в лёд.

По словам сотрудника Лаборатории астрофизических материалов Университета Северной Аризоны Стивена С. Теглера: «Ледяной спектральный отпечаток, который мы обнаружили, был вполне чётким, тем более, что эта комбинация льдов может быть создана в лаборатории, определение этой конкретной длины волны инфракрасного света в другом мире беспрецедентно».

Отметим, Тритон таит немало загадок, привлекающих внимание исследователей. Например, учёными пока не удалось объяснить наличие вулканической активности на данном небесном теле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Лаборатории реактивного движения NASA высказали намерение направить исследовательскую станцию Trident к Тритону, спутнику планеты Нептун.