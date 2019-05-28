Новосибирск, 28 мая, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Кандидатом в депутаты городского совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу №12 от «Единой России» стал Павел Чернышев. Таковы итоги предварительного голосования, которое состоялось 26 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Novosibirsk.er.ru Павел Чернышев

Напомним, место в горсовете Новосибирска стало вакантным после смерти депутата Дмитрия Прибаловца в феврале 2019 года.

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В предварительном голосовании, помимо Чернышева, участвовали индивидуальный предприниматель Василий Дыненков и студент медицинского университета Максим Толика. Явка составила 518избирателей или 2,04% от общего количества избирателей.

В итоге Дыненков и Толика получили по семь голосов, Чернышев — 497 голосов.

Сам Чернышев, комментируя итоги праймериз, сказал, что впереди много вопросов, которые необходимо решать на территории Калининского района.

«В первую очередь, проблемы жилищно-коммунального хозяйства: взаимодействие с управляющими компаниями. Ремонт образовательных учреждений, особенно дошкольных. Утилизация твёрдых коммунальных отходов также требует внимания на территории района — это актуально повсеместно. Также беспокоит запланированная рекультивация облика улицы Богдана Хмельницкого к проведению Молодёжного Чемпионата по хоккею. Работы по благоустройству должны пройти общественные слушания, чтобы учесть мнение жителей — это то, что нам необходимо будет обеспечить. Все эти вопросы войдут в мою избирательную программу, с которой я пойду в избиартельную кампанию», — сказал он.

Отметим, что 34-летний Павел Чернышев является заместителем директора по общим вопросам административно-управляющей службы компании «Сады Гиганта».

Довыборы в Горсовет Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Тогда же новосибирцы выберут мэра города.