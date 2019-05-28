Москва, 28 мая, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 27 мая закрылись снижением. Торги прошли относительно спокойно, потому что в США и Великобритании рынки были закрыты по случаю национальных праздников, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Пара доллар/рубль снизилась на 0,02%, до 64,45 руб., евро/рубль — на 0,2%, до 72,12 руб., фунт/рубль — на 0,28%, до 81,75 руб.

На фоне восстановления цен на нефть пара доллар/рубль снижалась до 64,36 руб. На американской сессии баррель Brent подорожал 2,5%, до $70,19. Продавцы доллара не смогли защитить завоеванные позиции. К закрытию торгов курс доллара вырос с 64,36 до 64,45 руб. Этому способствовало общее укрепление американской валюты на глобальном рынке Форекс.

Сегодня, 28 мая, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе выше $70 за баррель. На открытии рубль не должен испытывать понижательного давления на себе.

В центре внимания участников рынка остается торговый конфликт между США и Китаем. В связи с этим пара доллар/рубль сохранит боковое движение в районе 64,50 руб. По паре евро/рубль ожидается снижение с 72,11 до 71,95 руб.

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