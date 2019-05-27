Ереван, 27 мая, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня, 27 марта, сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахаского конфликта Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

primeminister.am Никол Пашинян и посредники по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

«Стороны обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопросы, касающиеся формирования атмосферы, способствующей миру», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

В нём также уточняется, что премьер-министр Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ коснулись также возможности принятия мер в сфере гуманитарных контактов и контактов между людьми.

Как ранее сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, в конце мая ожидается визит посредников по урегулировании карабахского конфликта в регион, сопредседатели посетят Ереван, Степанакерт и Баку.