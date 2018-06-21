Бухарест, 27 мая, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Лидера правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгню приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за коррупцию и превышение полномочий. Как передает ИА REGNUM, Верховный кассационный суд Румынии оставил в силе приговор предыдущей инстанции, и он вступил в силу. В тот же день Драгню доставили в тюрьму Рахова.

Psd.ro Ливиу Драгня

В деле речь идет о событиях с 2006 по 2010 гг, когда Драгня возглавлял местный совет уезда Телеорман. Суд признал его виновным в том, что он требовал от местных чиновников взять на работу своих однопартийцев.

Драгня является самым влиятельным политиком Румынии, возглавляемые им социал-демократы контролируют правительство и парламентское большинство.