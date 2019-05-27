Белград, 27 мая, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич призвал к переговорам и компромиссу по Косово, 27 мая передаёт агентство Reuters.

Mil.ru Александр Вучич

«Соглашение и компромисс — это не поражение, а победа», — заявил Вучич в ходе выступления в парламенте Сербии.

Сербия не признает независимость Косово, в одностороннем порядке отделившегося от страны после войны в Югославии и агрессии США и НАТО на Балканах.

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