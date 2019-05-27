Санкт-Петербург, 27 мая, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Уволен председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Игорь Григорьев. Отставка имеет вид добровольной.

Gov.spb.ru Полигон «Красный бор»

Как сообщили в понедельник в Смольном, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил Григорьева от занимаемой должности с 27 мая 2019 года «на основании личного заявления».

Комитет по природопользованию проводит государственную политику в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также координирует деятельность других исполнительных органов госвласти Санкт-Петербурга в этой сфере.

Именно этому комитету подведомственно ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор», которое обеспечивает безопасность полигона опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом.

Кроме того, комитет курирует предприятия, отвечающие за состояние водного хозяйства Петербурга, ликвидацию экологических угроз, очистку территорий от загрязнений, в том числе аварийных разливов нефтепродуктов, ртути, за содержание природных территорий.

По данным декларации, за 2018 год Игорь Григорьев получил доход 2 млн 246 тыс. рублей. В его собственности четыре земельных участка, один готовый и один незавершенный жилой дом, «полторы» квартиры, автомобиль Ford Mondeo и скутер.