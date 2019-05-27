Махачкала, 27 мая, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев арестован в рамках расследования уголовного дела о земельных махинациях. Советским районным судом Махачкалы он заключён под стражу на два месяца со дня задержания, то есть до 25 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе инстанции.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Напомним, подозреваемыми по данному делу проходят должностные лица управления региональной и кадастровой палаты, бывшие чиновники мэрии города Махачкалы и ряд гражданских лиц. Им вменяют в вину незаконное отчуждение и хищение муниципальных и федеральных земельных участков. Ущерб государству от действий злоумышленников превысил 370 млн рублей.

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К настоящему моменту также заключены под стражу депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов, специалист Росреестра Ренат Шихвеледов и инженер кадастровой палаты Абдула Умаханов. Кроме того, под домашним арестом находится главный специалист-эксперт Россреестра Зулейхат Дагирова. Главный же фигурант дела — бывший руководитель республиканского Росреестра Сафиюла Магомедов — в настоящее время скрывается от следствия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества, принадлежащего подозреваемым. Речь идёт о более чем 300 объектах недвижимости на сумму около 20 млрд рублей.