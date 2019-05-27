Москва, 27 мая, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Российская валюта завтра, 28 мая, будет расти под влиянием ожиданий о скором снижении ключевой ставки в стране. Банк России, вероятно, вскоре возобновит цикл снижения ставки, однако будет это делать осторожно и вряд ли опустит ее ниже 6,5% до того, как инфляция приблизится к целевому значению примерно в середине 2020 года, конфликта США и Китая — рубль будет падать, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

putevodnik Рубль

«Такие настроения могут спровоцировать спекулятивный спрос на рубль заранее. Это нормальная рыночная реакция. А значит, даже если в мире доллар и евро будут расти, российская валюта сохранит устойчивость. Дополнительно стоит обратить внимание на динамику нефти в мире. Несмотря на падение цен на черное золото за прошлую неделю на 7 долларов к $66 за баррель Brent рубль был стабильным. Значит, корреляции с рынком энергоресурсов сейчас нет», — объяснила эксперт.

В тоже время ожидается умеренное восстановление котировок нефти, а вот это спекулянты могут использовать как поддержку своих настроений о сильном рубле. Хотя на вторник, 28 мая, более вероятно, динамика спроса будет сдержанной, и рост рубля не превысит уровня 63,7 по доллару США и 71,6 по евро.

Причиной умеренности будет ожидание данных по ОФЗ 29 мая. Традиционный сильный спрос, к которому уже привыкли за 2019 год, позволяет рассчитывать на волатильность торгов рублем именно в середине недели.

«Отметим, что снижение ключевой ставки в июне выглядит весьма вероятным. Из-за всплеска инфляции в конце 2018 года спрос в стране оказался еще слабее, нежели ожидалось. Рост ВВП РФ в первом квартале замедлился до 0,5% в годовом выражении, против 2,7% в годовом выражении кварталом ранее.

Борьба ЦБ РФ с плохими экономическими показателями будет стабилизировать валютный рынок в стране, однако нужно понимать, что при возникновении угрозы новых санкций или очередных всплесков конфликта США и Китая — рубль будет падать», — считает Сальникова.

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