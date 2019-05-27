Минск, 27 мая, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 28−29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сегодня, 27 мая, проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко

ВЕЭС будет заседать в переименованной Астане — ныне Нур-Султане в узком и расширенном составах. Повод юбилейный — пятилетие договора о Евразийском экономическом союзе.

Главы государств обсудят итоги развития ЕАЭС и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, качественной реализации уже имеющихся договоренностей. Они также рассмотрят вопросы расширения международного сотрудничества интеграционного объединения, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019−2020 годы, хода реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС и ряд других вопросов.

Напомним, ранее с поста президента Казахстана ушёл Нурсултан Назарбаев, бессменно правившей республикой со времён СССР. Однако он сохранил властные рычаги и участвует в важнейших событиях туркестанской республики.

Отметим, официальный Минск активизировал переговоры о поставках казахстанской нефти на белорусские НПЗ. Казахстан принципиально не возражает, учитывая имеющийся опыт, однако не намерен делать интеграционные скидки — как это делает Россия при поставках своей нефти в Белоруссию.

Экспорт нефтепродуктов — важнейшая статья белорусского экспорта. Потребность внутреннего рынка Белоруссии составляет около 5,5 млн т нефти ежегодно. На своей территории республика добывает около 1,5 млн т нефти, которая в сыром виде экспортируется в Германию. При этом Россия поставляет в Белоруссию 24 млн т нефти по специальным ценам без экспортных пошлин: 18 млн т предназначены для белорусских НПЗ и с 6 млн т в белорусский бюджет уходят российские вывозные пошлины по схеме «перетаможки».

По оценкам близких к переговорам источников, Лукашенко желает заместить поставками из других стран около трети импортируемых из РФ объёмов нефти. Из опробованных поставщиков — Азербайджан, с которым не получилось договориться о дисконте, Иран — с ним Минск опасается иметь дела в силу стремления сблизиться с США, Венесуэла — на эту страну также распространяются нефтяные санкции США и транспортное плечо слишком велико. МИД Белоруссии сообщил о переговорах с политически нестабильной Нигерией и Саудовской Аравией, считающейся союзником Вашингтона, однако эксперты не видят в таких сообщениях даже пропагандистского эффекта.