Махачкала, 27 мая, 2019, 15:31 — ИА Регнум. На девяти улицах Советского района города Махачкалы выявлены многочисленные повреждения покрытия проезжей части, затрудняющие движение транспорта. Местные органы власти не выполняют должным образом обязанности по содержанию автомобильных дорог, сообщили ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Разбитая дорога

«Проверкой выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства в части превышения предельно допустимых норм повреждений покрытий проезжей части, затрудняющих движение транспортных средств на девяти улицах Советского района г. Махачкалы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура направила девять заявлений в администрацию Махачкалы с требованием обеспечить безопасность дорожного движения и устранить выявленные нарушения.

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Как сообщало ИА REGNUM, до 2020 года Дагестан на реализацию в республике федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» направит более 1,3 млрд рублей. Планируется довести до высоких стандартов качества две дороги республиканского значения и 72 внутригородские улицы Махачкалы и прилегающих населённых пунктов. В общей сложности речь идёт о реконструкции 66,4 км дорожного покрытия.