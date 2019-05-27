Пермский край, 21 ноября, 2007, 18:17 — ИА Регнум. 1 января 2008 года будет запущен в эксплуатацию шестикилометровый железнодорожный обход опасной зоны, который образовался в результате аварии на первом руднике ОАО "Уралкалий" в Березниках. Об этом сегодня, 21 ноября сообщил председатель правительства Пермского края Николай Бухвалов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, что железнодорожная магистраль частично пройдет по территориям ТЭЦ-10 (принадлежит ОАО "ТГК-9") и ОАО "Уралкалий". Обе компании до 25 ноября за счет собственных средств ведут работы по переносу инженерных коммуникаций из под дороги.
Напомним, что 6-километровый объездной путь - это временный вариант перевозки грузов на севере Прикамья. ОАО "РЖД" приступило к проектированию длинного обходного пути длиной 53 км Соликамск-Яйва. В проекте инвестиционной программе Российских железных дорог на 2008-2010 гг. запланирована сумма в 9 млрд рублей на строительство 53-километровой ветки. Утверждаемая часть проекта будет готова во II квартале 2008 года, рабочая документация появится в начале 2009 года, тогда же предполагается начать возведение железной дороги.