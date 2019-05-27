Пермский край, 21 ноября, 2007, 18:17 — ИА Регнум. 1 января 2008 года будет запущен в эксплуатацию шестикилометровый железнодорожный обход опасной зоны, который образовался в результате аварии на первом руднике ОАО " Уралкалий " в Березниках. Об этом сегодня, 21 ноября сообщил председатель правительства Пермского края Николай Бухвалов , передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что железнодорожная магистраль частично пройдет по территориям ТЭЦ-10 (принадлежит ОАО " ТГК-9 ") и ОАО " Уралкалий ". Обе компании до 25 ноября за счет собственных средств ведут работы по переносу инженерных коммуникаций из под дороги.