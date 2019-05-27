Монако, 27 мая, 2019, 13:59 — ИА Регнум. 26 мая в Монако состоялся шестой этап чемпионата «Формулы-1». Помимо напряженной борьбы за лидерство гонка отметилась инцидентом, который при другом стечении обстоятельств мог окончиться трагически, пишет газета Heute.

Формула 1

Пилот команды Racing Point Серхио Перес с трудом избежал столкновения с двумя перебегавшими дорогу маршалами. Камера, расположенная на болиде, зафиксировала опасный момент на выезде из пит-лейна.

«После этого инцидента я очень доволен итогами моего дня. Что мы все можем вернуться домой к нашим семьям целыми и невредимыми. Ради безопасности маршалов, я надеюсь, это больше никогда не повторится!», — написал в Twitter мексиканский гонщик, финишировавший 12-м.

Гонка завершилось очередной победой действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона, выступающего за Mercedes. Вторым после наказания Макса Ферстаппена(Red Bull) стал Себастьян Феттель(Ferrari), подуим замкнул напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас. Российский пилот команды Torro Rosso Даниил Квят закончил гонку 7-м — это его лучший финиш в этом сезоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в этот же день в США состоялась культовая гонка «500 миль Индианаполиса». Победителем 103-й в истории «Инди-500» стал француз Симон Пажно.