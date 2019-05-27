Москва, 27 мая, 2019, 13:15 — ИА Регнум. После того, как Информационное агентство энергетики США опубликовали запасы сырой нефти, которые по факту значительно отличились от ожиданий участников рынка, мировые цены на нефть скорректировались вниз на 4,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нужно понимать, что такая реакция вызвана спекулятивными контрактами и никоем образом такую ситуацию не надо соотносить к базовой составляющей роста цен на нефть», — отметил эксперт.

С начала года цены на нефть выросли на 45% и поводом такого роста послужило сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ с целью ее стабилизации. И этот сценарий будет также продолжен до конца 2019 года, когда страны ОПЕК проведут заседание в июне в Вене.

«Чтобы снизить эффект от торговых войн между США и Китаем, продление пакта по сокращению добычи нефти, пожалуй, будет верным решением. С другой стороны, напряженность на Ближнем Востоке оказывает дополнительную поддержку нефти, но при этом данная ситуация носит лишь временный характер.

Тем не менее может фиксироваться снижение цен на нефть в район $67,08 за баррель для марки Brent, и $56,92 для сланцевой нефти марки WTI», — считает Гасанов.

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