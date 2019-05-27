Буйнакск, Дагестан, 27 мая, 2019, 14:21 — ИА Регнум. В школе № 2 дагестанского города Буйнакска, пострадавшей от землетрясений, проведут ЕГЭ. Последствия стихийного бедствия оказались несерьёзными, и угрозы для срыва экзаменов нет. В ближайшие дни в кабинетах проведут уборку и сделают косметический ремонт, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

ЕГЭ

«Практически все разрушения носят косметический характер. Однако самая главная задача, которую предстоит решить в оперативном порядке, — подготовка школы № 2 к сдаче ЕГЭ, который пройдет уже в среду [29 мая]», — сказал премьер-министр Дагестана Артем Здунов во время визита в Буйнакск для обследования пострадавших от землетрясений объектов.

Председатель правительства поставил оперативную задачу — подготовить помещения для проведения экзаменов. Также он указал на необходимость проинструктировать учащихся и членов приемной комиссии о том, что делать в случае повторного землетрясения.

Министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев сообщил, что школа № 2 рассчитана на землетрясение магнитудой 8, поэтому здание «нормально это восприняло». От отметил, что сильно пострадали лишь перегородки, которые необходимо усилить до 1 сентября. По словам главы ведомства, проводить ЕГЭ в этой школе можно.

Министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова проинформировала, что в данной школе госэкзамен одновременно будут сдавать до 159 учеников. Она отметила, что все настройки камер видеонаблюдения проведены под нужным ракурсом, связь не пострадала.

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Как сообщало ИА REGNUM , в ночь на 25 мая в Дагестане с промежутком в 70 минут произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 2,3. Сильнее всего последствия сейсмособытия ощутили на себе Буйнакск и Буйнакский район. Небольшие повреждения в виде обвалившейся штукатурки и трещин на стенах и потолках получили здания пяти городских школ, гимназии и детского сада, а также около 20 домов в селе Халимбек-аул, в нескольких километрах от которого и были зафиксированы эпицентры подземных колебаний.