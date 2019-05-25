Землетрясение в Дагестане: разрушены школы и детские сады

Буйнакск, Дагестан, , 17:36 — REGNUM Пять школ, гимназия и один детский сад в дагестанском городе Буйнакске получили повреждения после двух ночных землетрясений в Дагестане. В учебных заведениях имеются заметные трещины в потолках и стенах, в том числе и несущих, сообщили ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе городской администрации.

Несмотря на то, что сильных разрушений на объектах образования не наблюдается, и конструкции не повреждены, специалисты комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности отметили необходимость дальнейшего капитального ремонта. Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев поручил руководству городского управления ЖКХ провести мониторинг нанесенного ущерба и представить смету, необходимую для устранения последствий стихийного бедствия.

В администрации Буйнакского района, в свою очередь, сообщили, что разрушений жилых зданий и социальных объектов в селах муниципалитета не произошло. В селе Халимбек-аул, который стал эпицентром подземных колебаний, частично пострадали около двух десятков домов: в них обвалилась штукатурка и на стенах образовались трещины. Дороги, мосты, а также линии электропередачи не повреждены.

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Как сообщало ИА REGNUM, два землетрясения произошли в Дагестане в ночь на 25 мая: в 1:34 и 2:44. Магнитуда первого толчка составила 4,4, второго — 2,3. Эпицентр колебаний был зафиксирован, соответственно, в 5 и 3,5 км от села Халимбек-аул Буйнакского района. При первом, более мощном землетрясении, толчки также ощущались в Махачкале и Каспийске. Информации о пострадавших и серьёзных разрушениях пока не поступало.