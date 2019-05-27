Нью-Йорк, США, 27 мая, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Внимание фанатов привлекла одна из сцен документального фильма «Последний дозор» (The Last Watch), в которой актёры «Игры престолов» читают сценарий и бурно реагируют на предстоящие сцены из сериала. В частности, Кит Харингтон (Джон Сноу) еле сдерживает слёзы, узнав о предстоящем убийстве Дейенерис своим персонажем, сообщает Esquire.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США Кит Харингтон в роли Джона Сноу

https://twitter.com/TashaRobinson/status/1132867821950722048

В одной из сцен фильма актёры впервые узнают о судьбе своих героев во время читки сценария. Узнав о том, что Джону Сноу предстоит убить Дейенерис Таргариен, Кит Харингтон хватается за голову и пытается сдержать слёзы. Актёр смотрит на Эмилию Кларк (Дейенерис) — та кивает ему и начинает сползать под стол.

https://twitter.com/carohuntz/status/1132826213653913600

В фильме есть и другие эмоциональные моменты, посвящённые читке сценария. Так, узнав об убийстве Короля Ночи, актёры начинают восторженно аплодировать. Больше других в восторг приходит Мейси Уильямс (Арья Старк), ведь именно ей в дальнейшем предстоит нанести решающий удар одному из главных антагонистов сериала.

Ранее немецкий художник Филипп Шерер опубликовал в своём портфолио на ArtStation концепт-арты восьмого сезона «Игры престолов». Иллюстратор запечатлел все ключевые сцены финальных серий. Например, битву за Винтерфелл и осаду Королевской Гавани. В работах Шерера особое внимание уделено деталям: на них изображена расстановка армии Дейенерис, устройство баллисты «Скорпион» и разрушенная Королевская Гавань с комментариями авторами.