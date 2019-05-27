Вашингтон, 27 мая, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от Демократической партии Эрик Суолвелл заявил, что не хочет спешить с импичментом президента Дональда Трампа, об этом конгрессмен заявил телеканалу Fox News 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По словам законодателя, у демократов будет только «один шанс» признать Трампа заслуживающим импичмента, а это значит, что процесс не нужно ускорять.

«Я был прокурором, и знаю: когда я иду в суд, у меня должен быть заточен карандаш, мои повестки готовы, а мои свидетели готовы к работе», — сказал Суолвелл, член Комитета по разведке Палаты представителей.

Он подчеркнул, что у демократов только один шанс, и им необходимо все делать правильно. По его мнению, это означает, что сначала нужно получить полный отчет спецпрокурора Роберта Мюллера (включая страницы, которые не были предоставлены публике и Конгрессу), и заставить Мюллера дать показания самому.

Суолуэлл заявил о своих претензиях на пост президента в апреле и является одним из ведущих голосов тех, кто убежден, что президент вступил в сговор с Россией в ходе кампании 2016 года. Как кандидат в президенты Суолуэлл имеет очень низкую поддержку, менее 1% на национальном уровне.