Москва, 27 мая, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Курс биткоина за прошедшие сутки подскочил на 9,4%. Согласно данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 12:00 мск 27 мая за одну единицу самой популярной криптовалюты давали $8709,77.

Биткоин

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Этими показателями ВТС обновил годовой максимум, достигнув рекордной отметки с мая 2018 года и прибавив с начала 2019 года 140%, и не собирается останавливаться. Криптотрейдеры уже предвкушают достижение курсом биткоина уровня $9 тыс.

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Как отмечается финансовый портал ForTrader.org, рынок воодушевлен новостями о широком распространении цифровых активов и стабильном интересе компаний, ранее проявлявших к криптовалютам консервативный подход. Эксперты считают, что это дает цифровым активам ощутимый потенциал для роста.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года стоимость биткоина преодолела отметку в $5 тыс. 16 мая 2019 года стоимость этой криптовалюты снизилась почти на 13%, составив $7,1 тыс., тогда как 15 мая курс превышал $8 тыс.