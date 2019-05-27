Вашингтон, 27 мая, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что в будущем США и Китай заключат торговое соглашение. Однако пока Вашингтон к этому не готов. Такое заявление сегодня, 27 мая, на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ сделал глава Белого дома. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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США контролируют торговые отношения с Китаем, заявил Трамп

«Они, вероятно, бы хотели заключить сделку, но мы не готовы заключить сделку», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что США из-за повышенных пошлин получают «десятки миллиардов долларов в виде пошлин на китайские товары, и эта сумма может быть существенно увеличена».

https://twitter.com/AFP/status/1132905315769307136

При этом глава Белого дома США выразил надежду, что в будущем Вашингтон и Пекин смогут заключить «замечательную торговую сделку», добавив, что Вашингтон «ждёт этого».

Как сообщало ИА REGNUM, торговая война между США и Китаем разгорелась почти год назад. Конфликт начался с введения пошлин на импорт китайских товаров со стороны Вашингтона. Пекин незамедлительно ответил симметричным вводом пошлин на товары из США.

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Последние торговые консультации Китая и США были сорваны американской стороной, после чего президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о повышении таможенных тарифов на импорт китайской продукции. Так, с 10 мая в США вступило в силу повышение — с 10% до 25% — ввозных пошлин на ряд товаров, произведённых в Китае, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР ещё на $300 млрд. На действия США Пекин ответил рядом симметричных мер. С 1 июня Китай введёт пошлины в отношении более 5 тыс. товаров из США на общую сумму $60 млрд.