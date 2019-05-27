Москва, 27 мая, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.

Армия России

Так, предлагается дать право военкоматам при наличии сомнений направлять призывников на контрольно-медицинское освидетельствование. Врачи смогут во время весенней и осенней призывных кампаний перепроверять здоровье призывников, получивших отсрочку, и ставить под сомнение заключения гражданских медиков.

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Отмечается, что поправки позволят бороться с врачами, которые за вознаграждение выдают заключения, позволяющие освобождать призывников от прохождения военной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое. По словам российского лидера, для этого нужно время и соответствующее финансирование, но это обязательно произойдёт, поскольку «такая тенденция есть».

Отметим, 1 апреля в России начался весенний призыв граждан на службу в Вооруженные силы. Для прохождения военной службы будут призваны 135 тыс. человек.

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