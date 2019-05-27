Москва, 27 мая, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Практически все уже привыкли к тому, что президент США Дональд Трамп непоследователен в своих действиях, и в частности в отношении Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Сначала Трамп угрожает военными действиями, потом вводит многочисленные санкции против Ирана, запугивает европейских партнеров Ирана, и вот вдруг неожиданное предложение о переговорах», — отметил политолог.

По его мнению, предложение президента США кажется сомнительным, потому что все остальное уже реально действует, а основы для переговоров сегодня не существует.

«Прежде всего потому, что даже главы МИДов двух стран не встречались и не сверяли исходные позиции для переговоров. То есть предложение Трампа — это эмоциональное высказывание, которое не вяжется с его остальными действиями», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что США готовы к переговорам с Ираном в том случае, если Тегеран захочет их начать.

Читайте также: Трамп допустил возможность переговоров с Ираном