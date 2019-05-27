Москва, 27 мая, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В Москве рабочая неделя начинается без дождей. Как сообщили ИА REGNUM в Гидрометцентре, сегодня, 27 мая, в столице ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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Температура воздуха в дневные часы будет достигать +21…+23 °С, а ночью столбики термометров не опустятся ниже +12 °С.

Ветер будет дуть с запада, его порывы могут достигать 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

https://twitter.com/Meteonovosti_ru/status/1132892962160029696

Добавим, что, по данным метеорологов, сухими будут ближайшие три дня, а вот уже с четверга, 30 мая, возможны кратковременные дожди.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая синоптики объявили о начале климатического лета в столичном регионе, однако предупредили о возможных возврата холодов, и даже заморозках в первой декаде июня.