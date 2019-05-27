Берлин, 27 мая, 2019, 07:50 — ИА Регнум. По окончании дня выборов в Европейский парламент в Германии праздничное настроение царило в стане «Зеленых»: уступив лишь блоку Ангелы Меркель, партия продемонстрировала увеличение своих избирателей вдвое, передает немецкий канал n-tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Согласно результатам, опубликованным Европейским парламентом, блок «Христианско-демократический союз» / «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС) удержал за собой первое место, но показал худший результат в истории — 28,9%. На выборах 2014 года за него проголосовали 35,4%.

«Зеленые» завоевали 20,5% голосов — почти вдвое больше, чем по итогам прошлых выборов (10,7%). Партнеры ХДС/ХСС по коалиции — Социал-демократическая партия Германии — провалились на третье место с 15,8% (в 2014 году — 27,3%). Четвертое место с 11% голосов досталось правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (+3,9%).

Ослабили и без того свои шаткие позиции «Левые», набравшие 5,5% голосов (-1,9%). Свободная демократическая партия Германии заняла последнее место с 5,4%, однако прибавила относительно 2014 года (+2%).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Европейский парламент прошли в 28 странах Европейского союза с 23 по 26 мая. В соседней Австрии победителем стала правящая Австрийская народная партия.