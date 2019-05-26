Дамаск, 27 мая, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сирийская арабская армия сумела 26 мая днем отбить стратегический город Кафр-Набудех в провинции Хама. В авангарде штурмующих войск шли подразделения элитной дивизии «Силы Тигра». Ожесточённый бой за город шёл несколько часов. Об этом сообщает новостной ресурс Muraselon.

Mod.gov.sy Сирийская армия наступает

Штурм города начался с нанесения мощных авиаударов российскими и сирийскими самолетами и вертолетами, а также безостановочных ракетных и артиллерийских ударов по позициям и передвижениям джихадистов в Кафр-Набудехе и его окрестностях.

По данным источников, в ходе этой битвы за город боевики потеряли более 40 человек. В плен внутри города захвачено шесть боевиков. Они принадлежат к группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и протурецкой группировке «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сирийская армия ранее контролировала Кафр-Набудех. Он был захвачен в результате мощного наступления в начале мая. Однако неделю спустя террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее союзники из поддерживаемого Турцией Фронта национального освобождения сумели отбить город после начала массированного контрнаступления.