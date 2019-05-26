Торонто, Канада, 26 мая, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Торонто» переиграл баскетболистов «Милуоки Бакс» в шестом матче полуфинала плей-офф НБА нынешнего сезона.

(сс) Dennis Yang Баскетбольный матч

Встреча состоялась на паркете площадки «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счетом 100:94 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком матча оказался нападающий канадского клуба Кавай Леонард, который оформил во встрече дабл-дабл с 27 очками и 17 подборами. Ещё 18 очков на счету его одноклубника Паскаля Сикама.

У их соперников самым результативным стал форвард Яннис Адетонкунбо, который также оформил в матче дабл-дабл с 21 очком и 11 подборами. Ещё 18 очков на счету его партнера по команде Брука Лопеса.

Отметим, по итогам встречи счет в серии стал 4−2 в пользу «Торонто» и клуб впервые в своей истории выходит в финал НБА. В финальной серии соперником канадцев станет клуб «Голден Стэйт Уорриорз», который до этого два раза подряд становился чемпионом ассоциации. Матчи серии финала НБА начнутся 30 мая.