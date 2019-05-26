Якутск, 26 мая, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Молодой человек, подозреваемый в нападении на директора Чаранской школы был задержан в Якутии. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Сообщение о мужчине 33-х лет, доставленном в центральную районную больницу с ножевым ранением брюшной полости поступило в дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району 25 мая около 01:00 по местному времени.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что в селе Борогонцы Усть-Алданскому района Якутии произошёл конфликт между потерпевшим мужчиной и группой молодых людей. В ходе конфликта один из его участников достал нож и ударил им потерпевшего. Нож был впоследствии обнаружен и изъят на месте происшествия сотрудниками полиции.

По предварительной информации, конфликт возник из-за того, что мужчина, являющийся директором одной из школ, хотел остановить молодых людей, избивавших человека.

Следственным отделом МВД РФ по Усть-Алданскому району против задержанного полицией подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Также сообщается, что задержанный молодой человек признался в том, что это он нанёс ранения директору школы. Задержанный был помещён в изолятор. Расследование по делу продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Ставропольском крае мужчины, открывшего стрельбу по людям из охотничьего ружья. В результате стрельбы пострадали семь человек, в том числе двое детей.