На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек

Ставрополь, , 12:09 — REGNUM Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по людям в Предгорном районе Ставропольского края. Ранения получили семь человек. Как сообщила 13 мая пресс-служба СК, в отношении «стрелка» — 32-летнего местного жителя — возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.

По версии следствия, вечером 10 мая в одном из населенных пунктов Предгорного района мужчина в компании знакомых распивал спиртное. В ходе беседы между ним и одним из знакомых произошел конфликт. Подозреваемый взял в своём доме ружьё, а затем не менее десяти раз выстрелил в своего оппонента, а также в других людей. В результате огнестрельные дробовые ранения получили семь человек, в том числе дети 2009 и 2015 годов рождения. Жизни потерпевших ничего не угрожает — им была вовремя оказана медпомощь.

Сам подозреваемый был задержан, а затем по решению суда арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в Шпаковском районе Ставрополья пенсионер из автомата расстрелял троих человек: двое скончались, один получил тяжелые ранения.

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