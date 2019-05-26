Сент-Питерсберг, США, 26 мая, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась с 37-го на 44-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга лучших теннисисток планеты опубликована 26 мая на официальном сайте ассоциации.

Www.wtatennis.com Анастасия Павлюченкова

Лучшей из российских спортсменок продолжает оставаться Дарья Касаткина, которая занимает 21-е место рейтинга. Другая российская спортсменка — Мария Шарапова, из-за травмы последний раз выходившая на корт во время теннисного турнира в Санкт-Петербурге, находится на 49-м месте.

Остальные российские спортсменки, присутствующие в рейтинге WTA, не вошли в число 50 лучших теннисисток планеты.

Отметим, на первом месте рейтинга продолжает находиться японка Наоми Осака. На второй позиции — чешка Каролина Плишкова, представительница Румынии Симона Халеп — третья.