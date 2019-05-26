Вашингтон, 26 мая, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Облачный игровой сервис Project xCloud, разрабатываемый американской компанией Microsoft, обладает техническими возможностями для потоковой передачи более 3500 игр. Об этом сообщается на официальном сайте Xbox.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

Project xCloud является облачным игровым сервисом, который позволит запускать видеоигры для приставки Microsoft Xbox на любых электронных устройствах, подключенных к интернету. Концепция облачного сервиса предполагает, что вычислительная нагрузка переносится с устройства пользователя на удалённый сервер.

В Microsoft рассказали о текущей стадии разработки облачного игрового сервиса. Компания развернула серверы Project xCloud в центрах обработки данных в 13 регионах. При этом особое внимание уделяется ключевым центрам разработки игр, расположенным в Северной Америке, Азии и Европе.

Разработчики отметили, что xCloud будет поддерживать все игры, доступные на игровой консоли Xbox One. В настоящее время их насчитывается более 3500.

Также в Microsoft сообщили, что недавно Project xCloud был переведён в стадию альфа-тестирования, однако не назвали предполагаемую дату релиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте свой облачный игровой сервис Stadia представила другая американская компания — Google. Ожидается, что он будет запущен в конце 2019 года.