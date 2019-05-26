Москва, 26 мая, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Федерация хоккея России (ФХР) пожелала удачи сборной Финляндии по хоккею в её предстоящем финальном матче чемпионата мира 2019 года со сборной Канады Соответственное сообщение размещено 26 мая в официальном Twitter ФХР.

Zuzana Cizikova Хоккей

«Удачи Финляндии и спасибо за матч», — говорится в сообщении ФХР.

Также в нем подчёркивается, что проигрыш сборной России в полуфинале от команды Финляндии является «невероятно досадным», однако российским хоккеистам ещё предстоит побороться с Чехией за бронзовые награды.

Кроме этого, в сообщении поблагодарили болельщиков сборной России за поддержку, отметив, что всех было прекрасно слышно.

Отметим, матч между сборными России и Чехии за третье место на чемпионате мира в Словакии пройдет 26 мая и начнется в 16:45 мск.