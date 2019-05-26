Вашингтон, 26 мая, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Известный кинорежиссер Ридли Скотт подтвердил информацию о переговорах с кинокомпанией Walt Disney о продолжении фильмов серии «Чужой», сообщает 25 мая The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Чужой». реж. Ридли Скотт. 1979. Великобритания, США Инопланетянин

«Сама идея Чужого уходит корнями в существующие природные явления. Он ведь напоминает древесного жука, который откладывает яйца внутри другого ничего не подозревающего насекомого. Которое становится носителем для нового существа. Это отвратительно, конечно. Но что есть, то есть», — подчеркнул Скотт.

Прославленный режиссер, таким образом объяснил изменение сюжета киносаги, которое ее поклонники могла наблюдать в фильме «Прометей», ставшем приквелом к культовому фильму.