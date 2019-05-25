Сургут, Югра, 25 мая, 2019, 22:54 — ИА Регнум. По факту возвращения в аэропорт Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) пассажирского самолета Boeing 737−500 проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«Следователем … проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, пассажиры, технический состав аэропорта г. Сургут…, а также проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на борту пассажирского самолета находилось 140 человек. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как ране сообщало ИА REGNUM, 25 мая самолет Boeing 737−500, вылетевший из Сургута в Таджикистан, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стал сигнал о возможных неполадках.

Читайте также: Вылетевший из Сургута в Таджикистан самолет вернулся в аэропорт вылета

А также: Пассажиры вернувшегося в Сургут самолёта улетят в Таджикистан ночью