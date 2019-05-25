Гондурас, 31 мая, 2015, 23:14 — ИА Регнум. Более 5000 человек вышли на демонстрацию в столице Гондураса с требованием отставки президента Хуана Орландо Эрнандеса, которого обвиняют в причастности к т.н. большой афере с разворовыванием средств Иститута социального обеспечения государственными чиновниками (IHSS).

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Демонстранты скандировали: «Кто украл у народа социальное обеспечение? Правящая Национальная партия!» Протестующие пытались пройти к Дому Правительства, но им преградила путь полиция, сообщает ABC Color.

В результате аферы, которую провели с финансами, предназначавшимися на выплаты пенсий и социальных пособий, высокопоставленные чиновники, исчезло около $350 млн, и Институт социального обеспечения был объявлен банкротом. Аресты лиц, причастных к этой скандальной истории, начались в сентябре 2014 года. Тогда гондурасская полиция арестовала бывшего министра труда Карлоса Монтеса, которого обвинили во взяточничестве и незаконных выплатах из средств Института социального обеспечения. По версии обвинения, присвоенные суммы превысили 500 миллионов долларов, сообщает La Radio del Sur.

Акции протеста начались в Гондурасе 13 мая. И протестующие пока не намерены их прекращать.