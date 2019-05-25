Екатеринбург, 25 мая, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым, чтобы выяснить отношения после того, как Соловьев назвал протестующих против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга бесами, а Дербенев в ответ обещал дать телеведущему «леща». Об этом сам Дербенев сообщил сегодня, 25 мая, на своей странице в социальной сети Facebook.

Kremlin.ru Владимир Соловьев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» обрушился с критикой на противников строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге на месте сквера возле Октябрьской площади. Соловьев предъявил екатеринбуржцам счет за то, что в этом городе в своё время был убит последний русский царь Николай Романов и члены его семьи. Протестующих он назвал «продолжателями дела бесноватых» и «наследниками бесов».

За эти высказывания Дербенев обещал «дать леща» Соловьеву.

И вот Дербенев пишет, что Соловьев лично пригласил его на беседу сегодня в один из ресторанов Москвы. Активист согласился.

«Будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом», — написал Дербенев.

Также активист выразил надежду, что фанаты Соловьева не «потопчут» его ногами и не обольют зеленкой.

Напомним, что активистам удалось добиться своего — власти отказались от строительства храма на месте сквера возле Октябрьской площади.