Ньон, Швейцария, 25 мая, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Контрольно-финансовый комитет УЕФА обнародовал на официальном сайте организации данные о четырех клубах, которые заключили соглашения, призванные урегулировать нарушения ими правил финансового фэйр-плей.

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Согласно этим данным, турецкий клуб «Галатасарай» и израильский «Маккаби» смогли выполнить все условия, установленные им на сезон 2018/19 и будут дальше работать по этим соглашениям.

Португальский «Порту» выполнил поставленные условия частично, что оставит в силе ограничения на трансферы клуба и в заявке на еврокубки, которые были введены в отношении клуба в прошлом сезоне. Период мониторинга португальской и израильской команды продолжится до сезона 2020/21, «Галатасарая» — до сезона 2021/22.

При этом дело турецкого клуба «Фенербахче» будет передано Следственной палатой УЕФА по финансовому контролю в Арбитражную палату союза, так как клуб нарушил условия заключенного соглашения по урегулированию правил финансового фэйр-плей, не сумев достичь в сезоне 2018/19 безубыточности.