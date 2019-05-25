Пекин, 25 мая, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Глава африканского регионального подразделения китайской компании Xiaomi Ван Линмин был уволен в связи с нарушением закона общественной безопасности Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо Xiaomi.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский смартфон

Согласно внутреннему письму Xiaomi, увольнение Линмина связано с тем, что он был задержан на 5 дней органами общественной безопасности Китая. Издание отмечает, что в Xiaomi подтвердили подлинность письма, но отказались от дальнейших комментариев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года компания Xiaomi изменила структуру региональных подразделений. Отдельные подразделения в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Индонезии были объединены, а для продвижения на рынках стран Африки было создано специальное подразделение.