Братислава, 25 мая, 2019, 11:04 — ИА Регнум. 23 мая в рамках первого четвертьфинального матча чемпионата мира в Словакии сборная России встречалась со своими заклятыми соперниками — командой США, порадовав хоккейных болельщиков зрелищностью самого события. Встреча прошла на стадионе имени Ондрея Непелы в столице чемпионата городе Братислава.

Www.nhl.com Патрик Кейн

Текущий чемпионат мира отличим обилием захватывающих матчей, в число которых можно с легкостью записать четвертьфинальную встречу между сборными России и США. Сборные показали зрелищный хоккей, а «звездно-полосатые» удерживали интригу до самого конца встречи. Для североамериканской команды, несмотря на поражение, этот матч стал лучшим за весь турнир и на это есть несколько причин. Во-первых, стоит подчеркнуть, что американцам наконец удалось выйти из продолжительного кризиса, который наблюдался на старте первенства, когда им сильно досталось от словаков. Лидеры сборной в лице Патрика Кейна, Джонни Гудро и Джека Айкеля во многом были прозорливее россиян, что было заметно в некоторых моментах. Напомним, что в сторону ворот российской сборной неоднократно развивались опасные контратаки, сопровождавшиеся численным неравенством игроков с обороняющейся и атакующей сторон. Таким образом, ворота «красной машины» были под постоянной угрозой соперника, но холоднокровные защитники, остававшиеся на последней линии обороны, прекрасно осознавали мощь американского нападения, что заставляло их выискивать в себе всевозможные силы для спасения отечественного хоккея от несправедливого поражения. За героизм, проявленный в предотвращении опасности у ворот Андрея Василевского, можно похвалить двух российских защитников — Владислава Гаврикова и Дмитрия Орлова. Второй причиной крутости американской игры в этом матче стал раскрывшийся Джек Хьюз, который уже давно стал молодой знаменитостью мирового хоккея. На 18-летнего игрока ещё давно положили глаз главные скауты различных североамериканских клубов, а сам игрок уже не первый месяц претендует на звание первого номера предстоящего драфта НХЛ. В начале чемпионата Хьюз, как и вся команда, был сам не свой, поэтому внимание хоккейных экспертов и болельщиков было направлено на другого вундеркинда Каапо Какко, который за первые два матча отличился пятью шайбами. Но сейчас финн в результативности убавил, а Хьюз, наоборот, начал набирать очки, снабжая атаку эффективными и точными передачами, что стало его главной фишкой в игре за сборную. И третьей негласной причиной могло стать громкое высказывание капитана сборной США Патрика Кейна. «Сегодня мы остановим сборную России», — требовательно и коротко высказался капитан в предверии четвертьфинального матча. Конечно же, слова капитана придали игрокам сборной некую мотивацию на победу столь сложного в этом году соперника. Честно говоря, американцы были по-настоящему хороши в этом принципиальном во всех смыслах матче, особенно запомнился их второй период. Но, сперва, ненадолго вернемся к первой 20-минутке, где россияне показали уверенную и твердую игру в нападении, завладев преимуществом еще в начале встречи. На второй минуте встречи россияне курьезно вскрыли оборону соперника. Вратарь сборной США Кори Шнайдер не смог словить шайбу, после броска Михаила Сергачева, что сыграло на руку Никите Гусеву, который подоспел к месту происшествия и закатил каучуковый блин за линию ворот — 1:0. Позднее россиянам удалось разыграть успешное большинство, закончившееся точным броском Михаила Сергачева в верхний угол ворот Шнайдера — 2:0. Гусев обманул защитников на «пятаке», исполнив передачу вместо ожидаемого броска, как раз в его стиле. Во втором, удачном со стороны американской сборной, периоде россияне большую часть времени оборонялись на своей половине площадки, отбиваясь от нападок соперника. Тем не менее, счет «звездно-полосатым» сравнять не получилось, но поживиться одной важной шайбой им удалось. Брэди Шей вернул американцев в игру, благодаря удачному отскоку шайбы от нашего защитника — 2:1. В третьей и заключительной 20-минутке «красная машина» сделала все, чтобы заявиться в полуфинал чемпионата. Сперва, Никита Гусева снова вывел партнера на стопроцентный бросок, который на этот раз исполнил Кирилл Капризов — 3:1. Гусев с Капризовым в точности повторили гол Анисимова в ворота Швеции в предыдущем матче сборной. Однако, в скором времени интригу вернул защитник «Калгари» Ноа Ханифин с передачи того самого Джека Хьюза. Через полторы минуты в ответ американцам последовал мощный русский удар, который исполнил нападающий «ЦСКА» Михаил Григоренко. И, казалось бы, победа в кармане, но за две с лишним минутой до конца сборная США реализовала отложенный штраф россиян, и они сократили свое отставание в счете. После чего активность соперника на российской половине льда резко возросла и не спадала до финальной сирены матча. Кейн и компания крепким построением держались у ворот Василевского, но героизм защитников и атлетизм самого вратаря в концовке встречи принесли сборной России право играть в полуфинале чемпионата мира, где им предстоит встретится с финнами 24 мая в 17:15 по московскому времени.

После рокового матча капитан сборной США Патрик Кейн подвел его итоги и в скором времени со всей командой покинет расположение команды.

«Непростой турнир для сборной США. Мы проиграли несколько матчей на групповом этапе, заняли четвертое место и попали на Россию. Это был матч, который мы могли выиграть. Мы сделали все, что могли. Нужно двигаться дальше и принять это поражение», — цитирует слова Кейна «Советский Спорт».