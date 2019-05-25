Санкт-Петербург, 25 мая, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе (входит в ОСК) в субботу, 25 мая, в ходе торжественной церемонии спущен на воду атомный ледокол «Урал», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Это судно является третьим атомным ледоколом проекта 22 220, строящимся в Северной столице в интересах освоения российской Арктики.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) «Урал» перед началом церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Новый атомный ледокол «Урал» во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) «Урал»

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители во время торжественного спуска

«Крестной матерью» ледокола «Урал» стала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она разбила о его борт традиционную бутылку шампанского. Выбор «крёстной» для этого судна можно считать символичным — Набиуллина родилась в столице Башкирии, которая расположена на Южном Урале.

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко, Александр Гуцан, Эльвира Набиуллина, Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Новый атомный ледокол «Урал» во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Новый атомный ледокол «Урал» во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге

На церемонии спуска атомохода на воду также присутствуют вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгий Полтавченко, президент ОСК Алексей Рахманов и другие официальные лица.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония нового атомного ледокола класса ЛК-60Я в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина разрезает ленточку, чтобы разбить бутылку шампанского о борт нового атомного ледокола класса ЛК-60Я

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылка шампанского разбивается о борт нового атомного ледокола

Дарья Драй ИА REGNUM Новый атомный ледокол «Урал» во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге

Проект атомоходов 22 220 разработан ЦКБ «Айсберг». Достраиваемые у причальной стенки завода атомные ледоколы проекта 22 220 «Арктика» (головной), «Сибирь» (первый серийный) вместе с «Уралом» станут самыми большими и самыми мощными атомоходами в мире.

Эти ледоколы обеспечат проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в другие регионы мира.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители во время торжественного спуска

Дарья Драй ИА REGNUM

Дарья Драй ИА REGNUM Балтийский завод

В отличие от своих «старших братьев», ледоколов «Арктика» и «Сибирь», спусковой вес атомохода «Урал» увеличен до 19 тыс. тонн. «Урал» коснется воды уже с загруженными реакторными установками, системой электродвижения и первыми тремя ярусами надстройки. Это позволит сократить затраты и сроки постройки ледокола.

Ледокол «Урал» был заложен на Балтийском заводе 25 июля 2016 года. Ожидается, что он будет сдан заказчику — госкорпорации «Росатом» — в 2022 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый атомный ледокол «Урал» во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Балтийский завод

Основные характеристики атомного ледокола «Урал»:

Длина — 173,3 м; ширина — 34 м; высота — 52 м; минимальная рабочая осадка — 8,55 м; водоизмещение — 33,54 тыс. тонн; ледопроходимость — 2,8 м; срок службы — 40 лет; экипаж — 75 человек.

Как отмечают судостроители, ледоколы проекта 22 220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, причем не только в арктических водах морей Северного Ледовитого океана, но и в устьях полярных рек.

Добавим, головной ледокол «Арктика» должен быть передан заказчику в 2020 году, первый серийный ледокол «Сибирь» — в 2021 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый атомный ледокол «Урал» во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Новый атомный ледокол Урал во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге